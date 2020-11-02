الأمم المتحدة: السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا وأوروبا واليابان رديئة الجودة

قامت الأمم المتحدة بإصدار تقارير تفيد بأن ملايين السيارات المستعملة، والتى يتم تصديرها من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى دول العالم النامي متهالكة وذات جودة رديئة، مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويشكل حطورة على سائقها.





وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 14 مليون سيارة مستعملة فى جميع أنحاء العالم في الفترة بين عامي 2015-2018، صدر حوالى 80 % منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كان نصيب أفريقيا أكثر من نصفها .





و جاء نصيب دول أوروبا الشرقية 24% من كمية السيارات المستعملة في حين استوردت دول آسيا والمحيط الهادئ ١٥%، بينما استورد الشرق الأوسط ١٢ %، وكان نصيب أمريكا اللاتينية ٩% من هذه السيارات .





وصرحت الأمم المتحدة بأن تلك السيارات المصدرة والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدنى معايير السلامة تزيد من خطر تغير المناخ بشكل هائل، إذ إنها تصدر انبعاثات أكثر بنسبة 90% من نظيراتها الجديدة و الملائمة للبيئة.



