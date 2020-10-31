سعر ومواصفات السيارة الخارقة بوجاتي بولايد bugatti bolide بعد طرحها رسميا.. فيديو وصور

بوجاتي bugatti أعلنت شركة عملاق صناعة السيارات الألمانية عن طرح السوبركار الجديدة بوجاتي بولايد bugatti bolide و التي ستحصل على مصابيح خلفية بتصميم يجعلها أقرب لطائرة .





وطرحت شركة بوجاتي bugatti السيارة بوجاتي بولايد bugatti bolide رسميا و هي مخصصة للسباقات بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان.





السيارة بوجاتي بولايد bugatti bolide لا تزال اختبارية للوقت الحالي وقد نزعت بوجاتي كل شيء من السيارة ما عدا محرك 16 سلندر سعة 8000 سي سي والعجلات الأربعة وصندوق التروس والمقود والمقعدين لتخفيف الوزن إلى 1240 كيلوجرام فقط.





وحسَّنت بوجاتي bugatti اداء محرك السيارة بوجاتي بولايد bugatti bolide و رفع قوته إلى 1850 حصان وعزم الدوران إلى 1850 نيوتن متر، ما يضعها في مصاف سيارات الفورمولا 1 مقارنة بوزنها .





وتتسارع بوجاتي بولايد bugatti bolide من 0 حتي 100 كلم\س خلال 2.1 ثانية و هو رقم قياسي و تتسارع من 0 جتي 200 كلم\س خلال 4.3 ثانية، و من 0 حتي 300 كلم\س خلال 7.3 ثانية، و من 0 الي 400 كلم\س خلال 12.08 ثانية و من 0 الي 500 كلم\س خلال 20.1 ثانية .





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