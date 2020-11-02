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استشاري الأوبئة بالصحة العالمية: الإنفلونزا تتسبب في وفاة 500 ألف حالة سنويا ..فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:15 م
لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا
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محمود محسن
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توجه نصائحها إلى المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا، مؤكدا أن فصل الشتاء سنواجه خلاله تزايدًا في أعداد الإصابات بالإنفلونزا.

وأضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "دي إم سي"، أن فيروس الإنفلونزا شديد الخطورة، مشيرا إلى أنه يتسبب في وفاة 500 ألف حالة سنويًّا.

وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن الحماية من مرض الإنفلونزا تتطلب الحصول على اللقاح، بينما تطبيق الإجراءات الاحترازية وسيلة أساسية لمكافحة كورونا.

وأشار إلى أن الانفلونزا وكورونا فيروسان يستهدفان الجهاز التنفسى، ووجود لقاح لإنفلونزا يحقق واقية من الإصابة بأحدهما. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.

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