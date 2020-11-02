وزير العدل يناقش قوانين التأمينات والمعاشات مع وزيرة التضامن

أكدت وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل، التقى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة العدل لمناقشة موضوعات خاصة بالتأمينات والمعاشات.









وأشارت وزارة العدل إلى أن اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.