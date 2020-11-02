تفاصيل المزاد العلني لبيع 10 محلات في دمياط الجديدة

عقد اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلنى لـ 10 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين (13م٢: 36,58م٢) أسفل عمارات المجاورة 27 بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع.





وصرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، بأن جلسة المزاد ، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات بأسعار تتراوح بين 25000 جنيه و67500 جنيه.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، ويتم استكمال (10%)، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.





وأضاف أنه يتم أيضًا سداد (5%) من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام. وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد الباقى (90%) بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.





ولفت إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة البيعية وقدره (90% ) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد ، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد، بالإضافة(0.5 )مصاريف تحصيل + (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية ، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد ، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.





وأضاف أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم(182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم(59 ) لسنة 1979 واللائحة العقارية ، مشيرًا إلى تنوع أنشطة المحلات التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المجاورة 27 بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.





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