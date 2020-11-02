بايدن يتعهد بـ "إنجازات أكبر" في مجال مكافحة الإرهاب إذا فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه سيحقق "إنجازات أكبر" في مجال مكافحة الإرهاب، في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب.





وقال بايدن في كلمة له خلال زيارته لولاية أوهايو: " إذا توليت الرئاسة سنحقق إنجازات أكبر في محاربة الإرهاب".





وأشار بايدن إلى أن 10 ملايين أمريكي محرومون من الرعاية الصحية بسبب ترامب، مضيفًا أنه سيركز على برنامج الرعاية الصحية حتى تغطي كل الأمريكيين.





وتابع: " يكفي الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى بسبب رئاسة ترامب".