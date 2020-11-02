AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد ميري: إجراء جولة إعادة على أغلب المقاعد الفردية يعكس قوة المنافسة بين المرشحين.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:02 م
خالد ميري
خالد ميري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن جميع انتخابات مجلس النواب تشهد إقبالا من المواطنين على صناديق الاقتراع بسبب قوة المنافسة بين المرشحين ولذلك لم يكن غريبا أو مستبعدا إقبال المواطنين علي التصويت في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن نسبة التصويت كانت عالية وهذا ظهر من خلال المشاركة الكبيرة التي حدثت في الجولة الأولي من تلك المرحلة.

وأضاف ميري خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن هناك كثيرا من المواطنين كان لديهم تخوف من النزول والمشاركة في الانتخابات ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت للمواطنين بمساعدة وزارة الصحة جميع سبل الأمان حتى يدلى المواطنون بأصواتهم.

وأوضح ميري، أن الإعادة في انتخابات مجلس النواب تؤكد أن المعركة كانت قوية بين المرشحين في الجولة الأولي ولذلك أغلبية المقاعد الفردية لم يحدث فيها حسم، مؤكدا أن الإخوان يكرهون مصر ويكرهون حدوث أي نجاح علي أرض مصر.

وأشار إلى أن حديث جماعة الإخوان دائما سلبي وهناك تحريض دائم على عدم المشاركة في الانتخابات كما يدعون الناس إلى هدم بلادهم، منوها إلى أن هذا هو عصر الشباب في مصر ويجب أن يتولوا المناصب العليا في  الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامة 500 جنيه.. النواب يوضح آلية تنفيذ عقوبة المتخلفين عن التصويت بانتخابات الشيوخ.. وإعفاء هؤلاء منها

أصيبوا بالجنون.. خالد ميري: الشعب رفض دعوة الإخوان الهدامة ..فيديو

الحكم أو القتل.. خالد ميري: الشعب المصري لن يقبل التصالح مع جماعة إرهابية بامتياز

إسلام الغزولي: المصريون دائما بمقدمة صفوف الاستحقاقات الدستورية

بمسيرة شبابية.. النائب أحمد السجيني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

لجنة طبية للكشف عن الضغط والسكر للناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالمنيا

ترشيحاتنا

بحضور أحمد السقا وشريف رمزي.. 10 صور جديدة من عقد قران درة وهاني سعد

هالة صدقي: ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة.. شاهد

خالد بيومي عن أزمة محمد فضل وكهربا: هل تستطيع لجنة الانضباط معاقبة مسئول

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

سميرة عبد العزيز بعد رفضها التمثيل مع محمد رمضان: إزاي أكون أم بلطجي

هل الأهلي خط أحمر .. واقعة بيراميدز تتكرر وحسام البدري في ورطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف درة بأكمام ومنفوش .. شاهد

أول صور من حفل زفاف درة وهانى سعد بالجونة

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور