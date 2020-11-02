خالد ميري: إجراء جولة إعادة على أغلب المقاعد الفردية يعكس قوة المنافسة بين المرشحين.. فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن جميع انتخابات مجلس النواب تشهد إقبالا من المواطنين على صناديق الاقتراع بسبب قوة المنافسة بين المرشحين ولذلك لم يكن غريبا أو مستبعدا إقبال المواطنين علي التصويت في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن نسبة التصويت كانت عالية وهذا ظهر من خلال المشاركة الكبيرة التي حدثت في الجولة الأولي من تلك المرحلة.
وأضاف ميري خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن هناك كثيرا من المواطنين كان لديهم تخوف من النزول والمشاركة في الانتخابات ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت للمواطنين بمساعدة وزارة الصحة جميع سبل الأمان حتى يدلى المواطنون بأصواتهم.
وأوضح ميري، أن الإعادة في انتخابات مجلس النواب تؤكد أن المعركة كانت قوية بين المرشحين في الجولة الأولي ولذلك أغلبية المقاعد الفردية لم يحدث فيها حسم، مؤكدا أن الإخوان يكرهون مصر ويكرهون حدوث أي نجاح علي أرض مصر.
وأشار إلى أن حديث جماعة الإخوان دائما سلبي وهناك تحريض دائم على عدم المشاركة في الانتخابات كما يدعون الناس إلى هدم بلادهم، منوها إلى أن هذا هو عصر الشباب في مصر ويجب أن يتولوا المناصب العليا في الدولة.