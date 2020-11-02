خالد ميري: إجراء جولة إعادة على أغلب المقاعد الفردية يعكس قوة المنافسة بين المرشحين.. فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن جميع انتخابات مجلس النواب تشهد إقبالا من المواطنين على صناديق الاقتراع بسبب قوة المنافسة بين المرشحين ولذلك لم يكن غريبا أو مستبعدا إقبال المواطنين علي التصويت في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن نسبة التصويت كانت عالية وهذا ظهر من خلال المشاركة الكبيرة التي حدثت في الجولة الأولي من تلك المرحلة.





وأضاف ميري خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن هناك كثيرا من المواطنين كان لديهم تخوف من النزول والمشاركة في الانتخابات ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت للمواطنين بمساعدة وزارة الصحة جميع سبل الأمان حتى يدلى المواطنون بأصواتهم.





وأوضح ميري ، أن الإعادة في انتخابات مجلس النواب تؤكد أن المعركة كانت قوية بين المرشحين في الجولة الأولي ولذلك أ غلبية المقاعد الفردية لم يحدث فيها حسم، مؤ كدا أن الإخوان يكرهون مصر ويكرهون حدوث أي نجاح علي أرض مصر. حسم، مؤأيأرض



