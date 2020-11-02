AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي

شهد  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، الندوة التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط الاستراتيجي للجيش المصري، وذلك ضمن سلسلة ندوات واحتفالات الجامعة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.


حضر الندوة اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، و نواب رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الناصر أنيس القائم بعمل عميد كلية التربية، و الدكتورة أماني محمد عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.


تضمنت الندوة العديد من الفقرات الموسيقية الغنائية الوطنية من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وفقرة شعرية مميزة للطفل علي محمد عوض.


وخلال كلمة رئيس الجامعة، وجه الشكر لكافة للقائمين على تنظيم الندوة وما لها من إيجابيات لتعزيز الحس الوطني لدى طلاب وطالبات الجامعة.


كما تضمنت الندوة عرضا من فريق To Be و أغنية "هنحب مين غيرها" باستخدام لغة الإشارة.


اقرأ أيضا:
جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر
جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر
جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر
جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

5 قرارات مهمة من الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء بأبطال أفريقيا

الأهلي يجهز فيديو جديدا يُدين محمد فضل

نادي القضاة عن واقعة طفل المرور: فردية اتخذها البعض ذريعة للنيل من القضاة

غرامة 4 آلاف جنيه.. مجلس الوزراء يقرر تطبيق عقوبات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

التفاصيل الكاملة.. النائب العام يطلب مذكرة من والد طفل المرور للرد على تحريات المباحث

سميرة عبد العزيز بعد رفضها التمثيل مع محمد رمضان: إزاي أكون أم بلطجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف درة بأكمام ومنفوش .. شاهد

أول صور من حفل زفاف درة وهانى سعد بالجونة

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور