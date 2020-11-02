جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، الندوة التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط الاستراتيجي للجيش المصري، وذلك ضمن سلسلة ندوات واحتفالات الجامعة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.



حضر الندوة اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، و نواب رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الناصر أنيس القائم بعمل عميد كلية التربية، و الدكتورة أماني محمد عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.



تضمنت الندوة العديد من الفقرات الموسيقية الغنائية الوطنية من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وفقرة شعرية مميزة للطفل علي محمد عوض.



وخلال كلمة رئيس الجامعة، وجه الشكر لكافة للقائمين على تنظيم الندوة وما لها من إيجابيات لتعزيز الحس الوطني لدى طلاب وطالبات الجامعة.



كما تضمنت الندوة عرضا من فريق To Be و أغنية "هنحب مين غيرها" باستخدام لغة الإشارة.





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