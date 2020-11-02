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نادر سعد يكشف عقوبة المطاعم غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:08 م
نادر سعد
نادر سعد
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حمزة شعيب
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن عقوبة المطاعم غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة ستكون الغلق الإداري.

وناشد "سعد"، في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وداخل وسائل المواصلات، قائلًا "من لا يرتدي الكمامة ستوقع عليه العقوبة المقررة وفقًا لقرار رئيس الوزراء، وقدرها 4000 جنيه".

وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن هناك توجيهات للسلطات القائمة على إنفاذ القانون، لتطبيق هذه الغرامات بشكل فوري دون أي استثناءات.

وشدد المستشار نادر سعد، على أنه اعتبارا من باكر ستقوم الحكومة بمزيد من الحملات الرقابية على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن سعة الاستيعاب للمطاعم كانت تحتمل ٥٠% عند فتحها فى المرة الأولى ولكن أصبحت الآن تستوعب ١٠٠%.

وأكد نادر سعد، أن المدارس تتبنى خطة استباقية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتقسيم أيام التدريس للمحافظة على نسبة النزول والتباعد الجسدي بين الطلاب، منوها إلى أنه فى حالة ظهور حالة واحدة من فيروس كورونا سيتم إغلاق المدرسة بأكملها لمدة ٢٨ يوما.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.

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