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فن

على أنغام أغنية مليونير.. آسر ياسين يشعل فرح درة وهاني سعد رقصًا| فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:20 م
درة وهانى سعد
درة وهانى سعد
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة درة حاليًا، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك بعد عقد القران فى الجونة، والذي حضره عدد من النجوم والمقربين. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنان آسر ياسين وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية مليونير. 

وظهرت درة في مقطع الفيديو أثناء دخولها الفندق المقام به الحفل، والذي اُختير بعناية؛ بناءً على الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فضلت الفنانة اختيار مكان مفتوح. 

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.  

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت درة على الصور، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات  تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".

 

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