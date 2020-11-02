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أخبار العالم

اتحاد الصناعات البريطانية يحذر: الإغلاق الثاني سيدمر الشركات في المملكة المتحدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:25 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
حذرت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (CBI)، كارولين فيربيرن، اليوم الاثنين، إن الإغلاق الجديد كإجراء احترازي لـ كورونا كوفيد 19، والذي سيكون ساريًا في إنجلترا اعتبارًا من يوم الخميس، سيكون له تأثير "مدمر" على الشركات البريطانية.

وقال فيربيرن خلال يوم الافتتاح في المؤتمر السنوي CBI: "إنه أمر مدمر حقًا للأعمال وتجار التجزئة والمصنعين والشركات التي استثمرت الملايين في جعل مصانعها وأماكن عملها آمنة من وباء كوفيد".


وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، عن أن إنجلترا ستدخل إغلاقًا لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من يوم الخميس، بعد أن اعترف بأن نهجه الإقليمي الذي كان قائمًا على نظام ثلاثي المستويات وشمل قيودًا أكثر صرامة فقط في المناطق الأكثر تضررًا، قد فشل في ذلك،  احتواء الارتفاع الحالي في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كوفيد -19.

ووفقًا لجونسون، فإن الإجراءات الجديدة ستكون أقل "حظرًا" و"تقييدًا" من تلك التي تم فرضها في مارس وأبريل، وستشمل إغلاق الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والمتاجر غير الأساسية ودور العبادة، بينما المدارس، الكليات والجامعات ستبقى مفتوحة.

ومع ذلك، قال رئيس البنك المركزي إن الحكومة يجب أن تبقي أكبر قدر ممكن من الاقتصاد مفتوحًا، وتوفر الدعم المالي للشركات، وتضع استراتيجية خروج.

كما أوصت سلطات الدولة بتنفيذ اختبارات جماعية سريعة لموظفي الخطوط الأمامية حتى يتمكنوا من مواصلة العمل ودعت إلى تحسين الاتصالات بين الحكومة وقطاع الأعمال.

"يجب أن نتحسن في الاتصالات. لا يمكن للشركات العمل على أساس التكهنات والتسريبات والتخمينات. قال فيربيرن: "يجب أن يتحسن هذا كثيرًا.

متحدثًا نيابة عن الحكومة ، دافع وزير الأعمال ألوك شارما عن قرار الحكومة بفرض إغلاق ثان ، وشدد على أن المدارس ستظل مفتوحة حتى يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل وأن قطاعات مثل البناء والتصنيع ستظل مفتوحة.

وقال شارما أيضًا إن المزيد من الدعم لقطاع الأعمال سيشمل تمديد مخطط الإجازة ومنح تصل إلى 3000 جنيه إسترليني (3900 دولار) للشركات التي أجبرت على الإغلاق ، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) للحكومات المحلية لمساعدة الحكومات المحلية. الأعمال.

كما تحدث زعيم حزب العمال كير ستارمر في الحدث الافتراضي ، وشن هجومًا دامغًا على الحكومة ، متهمًا إياها بإساءة التعامل مع الوباء وفقدان السيطرة على الفيروس.

أنا لا ألوم الحكومة على فيروس كورونا. لكني ألومها على الطريقة التي تم بها التعامل معها. ولا يمكنني أن أغفر قائمة الأخطاء التي كلفت الأرواح وسبل العيش ".

ومن المتوقع أن يلقي جونسون كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنك التجاري الدولي قبل اختتامه يوم الأربعاء.

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