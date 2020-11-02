منسق مبادرة نبنى بلدنا: المدارس الخاصة بتعرف تاخد حقها من أولياء الأمور

قالت شيماء علي ماهر منسق مبادرة نبنى بلدنا بالتعليم، إن الوزارة طالبت أولياء الأمور بتسديد مصروفات العام الدراسى الحالى للمدارس الخاصة فى شهر 12 بدلا من تسديدها على مدار العام الدراسى بسبب جائحة كورونا .



وطالبت "شيماء ماهر" خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية " dmc" بتشريع قوانين رادعة لفرض عقوبات رادعة على المدارس التى تعاقب التلاميذ بسبب عدم دفع المصروفات ، معلقًة : "مالهمش ذنب".



