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منسق مبادرة نبنى بلدنا: المدارس الخاصة بتعرف تاخد حقها من أولياء الأمور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:41 م
شيماء على ماهر منسق
شيماء على ماهر منسق مبادرة نبنى بلدنا بالتعليم
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محمود محسن
قالت شيماء علي ماهر منسق مبادرة نبنى بلدنا بالتعليم، إن الوزارة طالبت أولياء الأمور بتسديد مصروفات العام الدراسى الحالى للمدارس الخاصة فى شهر 12 بدلا من تسديدها على مدار العام الدراسى بسبب جائحة كورونا .

وطالبت "شيماء ماهر" خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية " dmc" بتشريع قوانين رادعة لفرض عقوبات رادعة على المدارس التى تعاقب التلاميذ بسبب عدم دفع المصروفات ، معلقًة : "مالهمش ذنب".

وتابعت: "المدارس الخاصة بتعرف تاخد حقها كويس اوى من أولياء الامور" ، مناشدة بزيادة مهلة دفع مصروفات المدارس الخاصة حتى لا يكون ظلم بين لأولياء الأمور.

وقالت "منسق مبادرة نبنى بلدنا بالتعليم" إن ولى الأمر يلجأ إلى  شراء الكتب من الخارج لتخفيف الأعباء من المصروفات، مؤكدَة أن بعض المدارس نجحت فى التعليم الأونلاين والبعض فشل". 

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