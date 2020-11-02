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مرأة

درة ترتدي فستان ثالث بحفل زفافها .. صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:44 م
حفل زفاف درة
حفل زفاف درة
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آية التيجي
احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة ثالثة وقامت باختيار فستان قصير باللون الأبيض اللامع كت مزود باريش من الأكتاف، مع ارتداء كوتشي باللون الأبيض اللامع، والذي يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها .

وقامت درة  برفع شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة، وارتداء تاج على رأسها ترفع شعرها من الأمام، وهو ما تناسب فستانها.

ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.

وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.

يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

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