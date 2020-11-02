درة ترتدي فستان ثالث بحفل زفافها .. صور

ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.





وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.





يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.



