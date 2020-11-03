تشديد الرقابة الأمنية على منافذ الجمهورية لمنع عمليات التهريب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها "أقمشة - بضائع أجنبية الصنع"، و فى مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح – مخالفات مرورية - مخالفات مسطح مائى".





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1475 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية ، تزوير"تأشيرة – إقامة"، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 161 حكما قضائيا متنوعا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



