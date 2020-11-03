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تكنولوجيا

منها قياس الطول ومساعدة ضعاف البصر.. 3 ميزات خارقة فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
3 ميزات خارقة فى
3 ميزات خارقة فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro
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ندى على
من المعروف أن كاميرات هواتف الآيفون، التى تصنعها شركة آبل الأمريكية، من أفضل كاميرات الهواتف الذكية على الإطلاق، ودائما ما تبهرنا بالعديد من الميزات غير الموجودة فى أى هاتف آخر على الإطلاق، فجاءت كاميرات هواتف iPhone 11 Pro لتبهرنا العام الماضى بأنها تستطيع تصوير الأفلام السينمائية والفيديو كليب، أما كاميرات هواتف iPhone 12 Pro والتى تم إطلاقها منذ أسابيع فاجئت الجميع بمستشعرات LiDAR الخارقة. 


قدرات كاميرات هواتف iPhone 12 Pro 

Apple unveils the iPhone 12 Pro and the iPhone 12 Pro Max, comes with 5G speeds, LiDAR and advanced cameras

وتعد كاميرات هواتف iPhone 12 Pro هى الأفضل والأكثر دقة على الإطلاق وتحتوى على 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات. 

iPhone 12 Pro first mobile phone to record, edit Dolby Vision with HDR | AppleInsider
كما تحتوى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، وسيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps، وهو أول آيفون به هذه الخاصية، وتأتى بعدد من الميزات الخارقة وهى : 

ميزات خارقة تتمتع بها كاميرات هواتف iPhone 12 Pro 

1- مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر 
Apple adds 5G to the iPhone 12 and iPhone 12 Pro, mmWave is US-only - techAU
تحتوى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro  على عدد من الميزات التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة، وتمكن كاميرات LiDAR ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر من اكتشاف وجود الأشخاص من حولهم، وإرشادهم حول المسافة بينهم وبين الأشخاص الآخرين، إضافةً إلى أن الكاميرا ستكون عاملا مساعدا على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، خاصة فى الوقت الحالى، حيث تستطيع الكاميرا تحديد مسافة إلى ما يصل إلى متر ونصف.

2- كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين 
Apple unveils 5G iPhone 12 Pro, 12 Pro Max devices with larger screens, better cameras and more: Digital Photography Review
كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين حتى أثناء الجلوس مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، حيث يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى. 

ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو  viewfinder،  كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة.

3- التقاط صيغة جديدة لملفات الصور
iPhone 12 Pro LiDAR sensor – Here's how you'll use it - SlashGear
وأصبحت صيغة الصور الجديدة للكاميرا  من نوع Apple ProRAW photo ، حيث أصبحت تدعم خصائص التوازن واللون الأبيض، ودرجات التعرض للضوء، والسطوع ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR 3 التى تدعم التقاط أكثر من صورة أثناء التصوير، حيث تعرض الكاميرا تلقائيا أفضل صور من أكثر من زاوية لاختيار المستخدمين أفضلها.

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