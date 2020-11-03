منها قياس الطول ومساعدة ضعاف البصر.. 3 ميزات خارقة فى كاميرا هواتف iPhone 12 Pro

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قدرات كاميرات هواتف iPhone 12 Pro









وتعد كاميرات هواتف iPhone 12 Pro هى الأفضل والأكثر دقة على الإطلاق وتحتوى على 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.





كما تحتوى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، وسيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps، وهو أول آيفون به هذه الخاصية، وتأتى بعدد من الميزات الخارقة وهى :





ميزات خارقة تتمتع بها كاميرات هواتف iPhone 12 Pro





1- مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر

تحتوى كاميرات هواتف iPhone 12 Pro على عدد من الميزات التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة، وتمكن كاميرات LiDAR ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر من اكتشاف وجود الأشخاص من حولهم، وإرشادهم حول المسافة بينهم وبين الأشخاص الآخرين، إضافةً إلى أن الكاميرا ستكون عاملا مساعدا على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، خاصة فى الوقت الحالى، حيث تستطيع الكاميرا تحديد مسافة إلى ما يصل إلى متر ونصف.





2- كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين

كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين حتى أثناء الجلوس مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، حيث يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى.





ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو viewfinder، كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة.





3- التقاط صيغة جديدة لملفات الصور

وأصبحت صيغة الصور الجديدة للكاميرا من نوع Apple ProRAW photo ، حيث أصبحت تدعم خصائص التوازن واللون الأبيض، ودرجات التعرض للضوء، والسطوع ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR 3 التى تدعم التقاط أكثر من صورة أثناء التصوير، حيث تعرض الكاميرا تلقائيا أفضل صور من أكثر من زاوية لاختيار المستخدمين أفضلها.



