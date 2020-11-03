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سيارات

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
بعد رحيل بطل سلسلة
بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سياراته
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قسم السيارات
رحل عن عالمنا النجم الاسكتلندي الشهير شون كونري عن عمر يناهز 90 عامًا، والذى اشتهر شون بمكانة فنية رائعة جعلته يكتب اسمه بأحرف من ذهب كواحد من أعظم نجوم هوليوود، و لا ينسي أحد أدواره فى سلسلة أفلام العميل السري الأسطوري جيمس بوند، حيث كانت بداية السلسلة من خلاله في ستينيات القرن الماضي.

نجحت سلسلة العميل 007 تحقيق حالة فنية خاصة من خلال الروايات المتعددة، والتي جسدها أكثر من نجم على مدار عدة عقود، ومثلما كان بوند خارقًا كذلك كانت سيارته، والتى كانت تصنع خصيصًا مع كل فيلم من السلسلة.

و نستعرض في التقرير التالي أفضل السيارات التي حققت شهرة واسعة في سلسلة افلام جيمس بوند.

1- بنتلي مارك
تألقت هذه السيارة الرائعة في أحداث فيلم from russia with love، والتي تعود أصولها الى عام 1946، تمتعت السيارة باللون الأخضر الداكن، وامتلكت تصميماَ رائعًا كسيارة مكشوفة يتألق بها العميل 007، وخطفت الأنظار وقتها من خلال امتلاكها تليفون متصل بها يساعد البطل على أداء وظائفه ببراعة.

2- تويوتا 2000 جي تي 
ظهرت للمرة الأولى داخل معرض طوكيو للسيارات في عام 1965، ثم تألقت بعد ذلك بشكل كبير داخل أحداث فيلم you only live twice، ولكن تم تعديل السيارة خصيصًا لتناسب طول النجم شون كونري، فكان من اللازم أن يصدر نسخة خاصة ذات سقف مكشوف لتناسب بطل جيمس بوند، ويذكر أنه تم تصنيع سيارتين في غضون أسبوعين فقط خصيصًا للفيلم.

3- فورد موستنج ماش 1
هي الوحيدة من إنتاج الصانع الأمريكي التي تظهر خلال تاريخ سلسلة افلام جيمس بوند، ويرجع هذا النموذج الى عام 1971، واستعرضت قدراتها من خلال القيادة على عجلتين عبر زقاق ضيق، لتتعالى أصوات المحركات وتستطيع من إتمام المهمة بنجاح.

4- لوتس اي سبيرت 
صنعت السيارة خصيصًا عام 1976 من قبل شركة لوتس الانجليزية، و ظهرت تلك النسخة بقدرات فريدة من نوعها وهي تحولها إلى غواصة وذلك لتناسب ظروف الفيلم وتخلق حالة مناسبة مع طبيعة جزيرة سردينيا الإيطالية.

5- أستون مارتن DB10
تقاسمت هذه السيارة دور البطولة مع الفنان دانيال كريج وذلك في أحداث أخر فيلم من سلسلة جيمس بوند الرائعة، والذي قدم في السينما عام 2015 وكان يحمل اسم specter ، فظهرت أستون مارتن في تصميم مميز للغاية، و بقدرات قتالية فائقة وظهر ذلك من خلال المناورات والسرعات الخارقة، وتم اصدارها بـ10 نسخ فقط، كما زودت بمحرك قوي مكون من 8 اسطوانات سعة 4.7 لتر، يولد طاقة قدرها 450 حصان، ويذكر أن وصلت قيمة هذه السيارة نحو 38 مليون دولار، لتكون هي النسخة الأشرس في أسطول سيارات العميل بوند.
بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور
بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور
بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور
بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

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