وزير الاتصالات يوضح تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية وشروط الالتحاق بها.. فيديو

قال عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف حوالى ١٠٠٠ شاب وشابة حديثى التخرج من كليتى الهندسة والعلوم الحاسبات.





أوضح عمرو طلعت خلال مداخلته الهاتفية بقناة الحدث اليوم ، أن البرنامج يشمل ٤ محاور متوازية، المحور الأول يشمل تدريب تقنى اكاديمى مع كبرى الجامعات العالمية وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع جامعة من أفضل ٣٠ جامعة فى الولايات المتحدة فى مجال الهندسة، مشيرا إلى أنه يستطيع الطالب حضور المحاضرات الأونلاين شأنه شأن الطلاب المقيدين فى الجامعة.





أضاف عمرو طلعت ، أن المحور الثانى يشمل أن الطالب سيتم تدريبه تدريب عملى مع كبرى الشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات العاملة فى مصر، معقبا أنه تم الاتفاق مع الشركات لتدريب الطلاب خلال فترة السنة وأن هناك جزء آخر يلتحق بالمشاريع التي تنفذها وزارة الاتصالات مع الوزارات الأخرى فى إطار بناة مصر الرقمية.





عقب عمرو طلعت ، أن المحور الثالث يشمل ملكات والقدرات الشخصية ، أى القدرة على التفاوض والتواصل والعرض والعمل عن بعد وإدارة فريق والقدرة على ادارة مشروع وتنفيذه، موضحا أنه تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنمية مهارات الشباب خلال فترة الدراسة .





استكمل عمرو طلعت ، أن المحور الرابع يستهدف تقوية الشباب فى اللغة الالنجليزية التى هى لغة الدراسة ولغة العمل فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا أن هذه المنحة مجانية وكل المتعلقات المادية تتحملها وزارة الاتصالات فضلا عن إمكانية توافر أماكن الإقامة للطلاب الذين من خارج القاهرة ممن يرغبون فى الالتحاق بالمنحة.





أكد عمرو طلعت ، أنه تم عمل مشروع ضخم فى ٢٠١٩ لرفع كفاءة الانترنت و مضاعفة السرعة وبلغ تكلفته مليار و٦٠٠ مليون دولار، منوها إلى أنه مع حلول جائحة كورونا وزياة استخدام المواطنين للانترنت تم تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار وزيادة كفاءة الشبكات مرة اخرى .