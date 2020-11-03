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أخبار العالم

الشرطة النمساوية تحذر المواطنين: ابقوا في منازلكم ولا تركبوا المواصلات العامة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
طالبت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، المواطنين، بالبقاء في منازلهم، أو البحث عن مكان للاحتماء فيه، وعدم ركوب المواصلات العامة، مع استمرار إطلاق النار في المدينة. 


وكتب الحساب الرسمي لشرطة المدينة على تويتر: "لا تزال عمليات إطلاق النار نشطة: ابق في المنزل! إذا كنت في الشوارع، فاحتمي! ابتعد عن الأماكن العامة ولا تستخدم المواصلات العامة".


وكشفت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق على الحدود في أعقاب هجوم فيينا. 


وذكرت وسائل إعلام دولية أن الشرطة النمساوية تتحدث عن مسلحين مختلفين ومسارح جريمة عدة، وليس جريمة واحدة فقط. 


وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.


وقال ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين أوروبا بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.. أفكاري مع ضحايا وشعب فيينا في أعقاب هجوم الليلة المروع.. نتضامن جميعا مع النمسا".


فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لايمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.

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