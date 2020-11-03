مسئول نمساوي: وصول 15 مصابا إلى المستشفيات بسبب هجوم فيينا

أعلن رئيس مستشفيات العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، وصول إصابات هجوم المسلح على المدينة إلى 15 شخصا.





ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع.





وقال المستشار النمساوي، إن قراره بنزول الجيش إلى الشوارع؛ جاء لحماية المواقع في العاصمة، فيما ستركز الشرطة على عمليات مكافحة الإرهاب.





وأكد كورتز اتخاذ الشرطة النمساوية لإجراءات حاسمة ضد منفذي الاعتداء الإرهابي الشنيع على العاصمة فيينا.



