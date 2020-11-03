يطارد ليفربول.. ليستر سيتي يتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليدز يونايتد برباعية

حقق فريق ليستر سيتي فوزا كبيرا على ليدز يونايتد في عقر داره على ملعب (إيلان رود) بنتيجة (4-1)، مساء الإثنين، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





تقدم ليستر بهدفين في الشوط الأول جاءا عن طريق هارفي بارنيس والبلجيكي الدولي يوري تيليمانس في الدقيقتين 2 و21.





وفي الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 48، قلص ليدز الفارق بفضل ستيوارت دالاس، وسجل المهاجم المخضرم جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 76، وفي آخر دقيقة من الوقت الأصلي عاد تيليمانس مجددا لزيارة شباك أصحاب الضيافة بهدفه الشخصي الثاني والرابع لليستر من ركلة جزاء.





ورفع ليستر رصيده إلى 15 نقطة يقفز بها للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر ليفربول، أما فريق ليدز فتكبد خسارته الثالثة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق الصاعد حديثا عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.