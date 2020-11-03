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أخبار العالم

أول تعليق من رئيس النمسا على هجوم فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعرب الرئيس النمساوي، فان دير بيلن، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع أهالي الضحايا في هجوم العاصمة فيينا. 

وكتب الرئيس النمساوي في تغريدات على تويتر: "لقد تأثرنا جميعًا بشدة بالهجوم الإرهابي المزعوم في وسط مدينة فيينا. تتماشى أفكارنا وتعاطفنا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم". 

وأضاف: "أود أن أشكر كل رجال الشرطة والإسعاف والقوات المسلحة الملتزمين بحماية ديمقراطيتنا وحريتنا. دعمنا يذهب للمواطنين الذين ما زالوا مضطرين للصمود في الوضع غير المستقر في المدينة الداخلية". 

واستطرد: "سندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا معًا وبعزم وبكل الوسائل. أنا على اتصال بالحكومة الاتحادية وأشكرك نيابة عن الجمهورية على بيانات الدعم من رؤساء الدول والحكومات الدوليين". 

وتعرضت العاصمة النمساوية فيينا لهجوم إرهابي، أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين. 

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