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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 98 قتيلا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 98 قتيلا، إلى جانب استمرار علاج 147 شخصا آخرين، مع استمرار أعمال التنقيب عن ضحايا تحت الأنقاض. 

وكانت السلطات التركية كشفت صباح أمس، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير الجمعة الماضي، إلى 81 شخصًا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، في بيان إن 743 شخصًا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

ونوهت الإدارة إلى أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

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