ريال مدريد يواجه إنتر ميلان الليلة في أقوى لقاء بدوري الأبطال

يلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان الليلة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وكان الفريق الملكي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في نفس الجولة، مساء الثلاثاء أيضًا.





جدير بالذكر أن الميرنجي يحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي إنتر ميلان بالمرتبة الثالثة برصيد نقطتين.