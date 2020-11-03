AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل الانتخابات.. بورصة وول ستريت تحقق مكاسب واضحة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
على ارتفاع واضح، أغلقت بورصة "وول ستريت" تداولها على مكاسب، أمس الاثنين ، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ويأتي الارتفاع وسط استعدادات للمستثمرين بحدوث تقلبات وهزات عنيفة خلال وبعد الانتخابات.

وسجلت مؤشرات  البورصة الثلاثة الرئيسية  الأسبوع الماضي  أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس الماضي.

ويتوقع معظم المتعاملين تقلبات في الأجل القصير و تغييرات محتملة في السياسات الطويلة الأجل فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق الحكومي والتجارة وتنظيم الأسواق، ويتوقف ذلك على ما إذا كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال محللون إن النتيجة الأكثر ترجيحا لأن تهز الأسواق في الأجل القصير ستكون ألا يتم الإعلان عن الفائز ليل الثلاثاء.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 1.6% عند 26925.05 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" القياسي بنسبة 1.23% ليغلق عند 3310.24 نقطة.

بينما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" عند 10947.47 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 0.33% عن سعر الإغلاق السابق.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من كورونا.. مي عمر تنشر صورة مع محمد سامي

من بينهم المنفذ.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا إلى 5 قتلى

دعاء رزق المال أوصى به النبي .. تعرف عليه

رشا مجدى: الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد من الأولى.. فيديو

فضل صلاة الظهر وأربع ركعات سنة قبلها وبعدها.. 11 سببا يجعلك تصليها بالنافلة

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية