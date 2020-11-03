برلمانى: الإرشاد الزراعي الإلكترونى ينمى وعي المزارعين بأنماط الزراعة الحديثة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية أن خطوة الإرشاد الزراعي الإلكترونى خطوة ممتازة من وزارة الزراعة نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم أجمع، وأن الفلاح ليس بعيدا من هذه التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، وأن الفلاح يحلم بأفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل التي تلائم بيئتنا، وكذلك أفضل الممارسات لتربية الماشية والعناية بالثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي والحيوي.





وتابع حديثه:" نلاحظ حرص الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في مواجهة التحديات المعرفية وتنمية وعي المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والجمهور بشكل عام بأنماط الزراعة الحديثة وطرق العناية بالمحاصيل الزراعية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميا".





وأشار إلى أن الإرشاد الزراعي يعتبر العمود الفقري للنهوض بالمحاصيل الزراعية الرئيسية وزيادة الإنتاج، وأن عودته تعد بداية يجب أن نشجعه لزيادة الوعي بالمنتج الزراعي ، حيث أصبح الإرشاد الزراعي يقدم وجبة دسمة من خلال وسائل الاتصال المختلفة المسموعة والمرئية ومحاذير للمزارعين عن العمليات الزراعية غير الصحيحة، وأن الاهتمام ببرامج الرسائل التليفزيونية مطلوبة ، والتركيز على تكنولوجيا المعلومات وتوظيف المعلومة أصبح يتواكب مع الظروف الحالية.





وطالب النائب بأن يتم تعليم المزارعين هذه الممارسات، كيف يتم توصيلها ونقل الأفكار ونتائج البحوث الزراعية والمستحدثات من مواقع الإنتاج المعرفي إلى واقع التطبيق العملي، فالإرشاد الزراعي التقليدي يعاني أوجه القصور في طرقه ووسائله المنوطة بنقل المعرفة الزراعية، وبالتالي يقع على عاتق الإرشاد الزراعي العبء الأكبر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة وتوفير المعلومات والمعارف في جميع أنشطة الحياة وتغيير أساليب التفكير ومعارف ومهارات واتجاهات الريفيين، والارتقاء بمستوياتهم الحياتية كأفراد وأسر ومجتمع.