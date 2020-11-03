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أخبار العالم

محمد بن راشد يتلقى لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صورة له عبر حسابه الشخصي تويتر خلال تلقي لقاح فيروس كورونا . 

وكتبت الشيخ محمد بن راشد علي الصورة قائلا : " أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .."

 تحتفل الإمارات العربية المتحدة اليوم في الثالث من نوفمبر من كل عام،بيوم العلم  منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013. وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

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