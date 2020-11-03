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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا والقناة الناقلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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محمد السعيد
يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا والقناة الناقلة:

ويلتقي ليفربول مع أتلانتا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق حفيظ دراجي.

ليفربول ضد أتلانتا:

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.

في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة:

ترتيب المجموعة الرابعة:

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويحل أتلانتا ثانيا بـ 4 نقاط، وأياكس الهولندي ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي المجموعة بدون نقاط.

غياب الجماهير:

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأتلانتا بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" في المدرجات.

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