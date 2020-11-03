AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الزوجة والعشيق.. قتلا الزوج في الشرقية ليخلو لهما الجو وانتهى مصيرهما بالإعدام

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمها حضوريا بالإعدام شنقا لزوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بقرية الحلوات بمركز الإبراهيمية، لكي يخلو لهما الجو وكانت المحكمة قد أحالت اورقهما لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي " السيد ج" 35 سنة فران، مقيم قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية غارقا في دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلي مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة، وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام " إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيري مركز ههيا، بارتكاب الواقعة، بتحريض من زوجة المجني عليه " ص" 28 سنة ربة منزل، لوجود علاقة محرمة بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه للعمل في الفرن أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنها، واتفق مع زوجته علي التخلص منه لكي يخلو لهما الجو.

وتبين من التحقيقات انه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعات متأخرة، انتظره المتهم في الطريق وتعدي عليه بالضرب بخشبة، ولاذ بالفرار.

تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط الزوجة وعشيقها وقررت نيابة الإبراهيمية نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الأحرار، للتشريح لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة، وحبس المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرام وانتقام.. الزوجة اللعوب وعشيقها يقتلان الزوج ليخلو لهما الجو بالشرقية

الإعدام لعامل قتل فلاحا بالرصاص لخلافات بينهما في الشرقية

شذوذ وجثة .. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بالشرقية

حتى يخلو لهما الجو.. إحالة أوراق سيدة للمفتي قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالشرقية

المشدد 10 سنوات لسائق قتل زوجته لشكه في سلوكها بالشرقية

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بالشرقية

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينفرد بنشر بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي على رجل المرور

واقعة المطار.. صحفي مغربي: أزمة بدر بانون مع المصور انتهت بالصلح

المتهم بقتل موظف بالمرج: دبحته زي الخروف لخلاف بيننا

ضبط 12 ديلر مخدرات في محيط عدد من المدارس والجامعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور