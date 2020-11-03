الزوجة والعشيق.. قتلا الزوج في الشرقية ليخلو لهما الجو وانتهى مصيرهما بالإعدام

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي " السيد ج" 35 سنة فران، مقيم قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية غارقا في دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلي مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة، وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام " إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيري مركز ههيا، بارتكاب الواقعة، بتحريض من زوجة المجني عليه " ص" 28 سنة ربة منزل، لوجود علاقة محرمة بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه للعمل في الفرن أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنها، واتفق مع زوجته علي التخلص منه لكي يخلو لهما الجو.





وتبين من التحقيقات انه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعات متأخرة، انتظره المتهم في الطريق وتعدي عليه بالضرب بخشبة، ولاذ بالفرار.





تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط الزوجة وعشيقها وقررت نيابة الإبراهيمية نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الأحرار، للتشريح لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة، وحبس المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.