قبل طرح هواتف آيفون 12 للبيع.. آبل تضطر لإغلاق جميع متاجرها في بريطانيا

فى الوقت الذى تشهد فيه مبيعات هواتف الآيفون انخفاضا كبيرا هذا العام، كشفت شركة آبل الأمريكية أنها ستضطر لإغلاق جميع متاجرها فى المملكة المتحدة، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية قرارها بغلق شامل لمدة 4 أسابيع، بدءا من بعد غد 5 نوفمبر المقبل، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا كوفيد-19 ، بعد بداية الموجة الثانية من الفيروس.





iPhone 12 Pro . وبحسب موقع MacRumors فإن الإغلاق سيشمل معظم الأنشطة التجارية، والمتاجر الغير أساسية، بما فيها جميع متاجر شركة آبل فى المملكة المتحدة، وذلك بعد أسابيع قليلة للغاية من بدء طرح هاتفى iPhone 12





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وسيشكل قرار إغلاق جميع متاجر آبل فى المملكة المتحدة مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة آبل، حيث أنه يأتى قبل أسبوع واحد من إطلاق هواتف iPhone 12 Mini الهاتف الأصغر والأرخص فى السلسلة ، وكذلك هاتف iPhone 12 Pro Max الهاتف الأغلى والأفضل، حيث كان من المقرر أن يتم طرحهما للبيع يوم 13 نوفمبر المقبل.





وتملك شركة آبل فى المملكة المتحدة 32 متجرا تبيع من خلالها منجات الشركة، حيث سيستمر الغلق حتى يوم 2 ديسمبر القادم، وكانت آبل قد أعلنت منذ أيام عن أرباحها للربع الأخير من العام الحالى 2020، والذى يتنهى فى شهر أكتوبر، حيث ارتفعت أرباح الشركة لحد غير مسبوق فيما عدا هواتف آيفون، حيث حققت رقما قياسيا وصل إلى 64.7 مليار دور كإجمالى الأرباح.





وأعلنت اليوم الشركة رسميا عن موعد إطلاق حدثها القادم والذى ستعلن فيه إصدار أجهزة كمبيوتر ماك الجديدة، حيث ستصدر لأول مرة بمعالجات ARM ، وستعقد الشركة المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، في السادسة مساء بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



