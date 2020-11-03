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تكنولوجيا

واتسآب يعلن عن إطلاق ميزة طال انتظارها هذا الأسبوع

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 م
واتسآب يعلن عن إطلاق
واتسآب يعلن عن إطلاق ميزة طال انتظارها هذا الأسبوع
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ندى على
أعلن تطبيق المراسلة الأشهر واتسآب WhatsApp، والمملوك لشركة لفيسبوك، أنه قد اقترب للغاية من إطلاق ميزة مهمة للغاية لمستخدميه الذين يصل عدد إلى أكثر من 2 مليار مستخدم، وهى ميزة ستمكنهم من السيطرة على مساحة هواتفهم. 

وبحسب موقع TechRadar فإن واتسآب سيجعل من السهل على المستخدمين التخلص من مساحة كبيرة من الصور والفيديوهات والرسائل، لتفريغ مساحة أكبر فى هواتفهم، يستطيعوا من خلالها تحميل تطبيقات أكثر، أو الاستفادة منها بطرق أفضل. 


وستخبر ميزة تفريغ المساحة مساخدمى واتسآب أن هناك بعض الصور أو الفيديوهات والرسائل الغير مهمة مثل تلك الموجودة فى جروبات الدردشة الجماعية، والتى عادة لا يدخل عليها المستخدمون أو يعطوا لها أهمية . 

وكشف التطبيق أن الميزة التى تم الإعلان عنها فى شهر أغسطس الماضى، سيتم إطلاقها لجميع المستخدمين هذا الأسبوع، حيث أن التطبيق قد انتهى  بشكل كبير منها، حيث أن المساحة الكبيرة التى تشغلها محتويات واتسآب، لطالما سببت مشكلة كبيرة للمستخدمين. 

وكانت كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp  والمملوك لشركة فيسبوك يعمل على اختبار ميزة هى الأهم والأبرز لجميع مستخدميه الذين يتخطى عددهم 2 مليار حول العالم، وهى ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها. 

وأشار تطبيق واتسآب إلى أنه يمكن حذف جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بشكل نهائى من كلا الطرفين، حتى بعد 7 أيام ضمن ميزة جديدة، سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية، حيث ستكون هذه الميزة هى الأبزر من بين كل ميزات واتسآب الجديدة لهذا العام. 

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