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تكنولوجيا

واتساب يفاجئ مستخدميه بـ تحديثين طال انتظارهما.. اعرف إزاي تستخدمهم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، منصة المحادثة المفضلة بالنسبة للعديد من الأشخاص، ويستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، فاجأ تطبيق واتساب مستخدميه بإطلاق تحديثين جديدين لتطبيقه، يمكنان مئات الملايين من المستخدمين من التمتع بخدمات تتجاوز تبادل الرسائل العادية والصورة.


ومن المحتمل أن يكون التغيير الأول الذي استحدثته واتساب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، هو إدخال آلية للتسوق المباشر من خلال التطبيق.

وسيتمكن مستخدمو واتساب قريبا، من إمكانية إجراء عمليات البيع والشراء بشكل مباشر عبر المحادثات، خاصة لتلك المنتجات التي يتم الترويج لها عبر المجموعات المختلفة، بحيث سيتمكن المشترون المحتملون من شراء العناصر مباشرة من داخل الدردشات وإنهاء العملية من بداية عملية البيع وحتى نهايتها بنفس طريقة المحادثة.

ولم توضح الشركة المالكة للمنصة عما إذا كانت هذه الخاصية ستكون متاحة لتطبيق واتساب للأعمال، وستكون متاحة للحسابات التجارية، والتي ستتيح إرسال رسالة ترويجية للمنتج، سواء من خلال صورة أو فيديو، وبالضغط عليها ستمكن الراغب في الشراء من إتمام هذه العملية

وبينما يجلب التحديث الثاني، القدرة على كتم المحادثات وهو التغيير الجذري الذي تستقبل منصة واتساب خلال العام الحالي حتي الآن، حيث يتمكن المستخدمين من كتم التنبيهات للمحادثات المزعجة التي لا يرغب بها إلى الأبد.

وحتي الآن، لم يعرض واتساب سوى كتم صوت الدردشة لمدة 8 ساعات، أو أسبوع واحد، أو عام كامل، ولكن مع التغيير الجديد يمكنك إخفاء محادثة شخصا ما بشكل فعال إلى الأبد، من خلال دم رؤية رسائله مرة أخرى مع خيار كتم صوت المحادثة.

ويمكنك ذلك من خلال النقر مطولا على الميزة التي تريد كتم صوت إشعاراتها، وتحديد الخيار الأخير من الرسالة المنبثقة لكتم صوت الدردشة لإبقاء المحادثة بعيدة عن الأنظار وبعيدًا عن الذهن إلى الأبد.

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