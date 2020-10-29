AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ميزة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا.. تعرف عليها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
توجد الكثير من الميزات التي من الممكن أن تنال إعجابك بتطبيق واتساب WhatsApp، ولكن هناك أيضًا بعض القيود التي تؤرق المستخدمين، من أهمها: هي أن واتساب لا يعمل إلا على جهاز واحد فقط، بالتالي لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت.


وتحاول المنصة المملوكة لشركة فيسبوك معالجة بعض القيود المحبطة في نظامها الأساسي، لذا يعمل فريق واتساب منذ أكثر من عام على تطوير ميزة ربط ومزامنة حسابات واتساب عبر العديد من الأجهزة في وقت واحد، بدلا من ربط هاتفك الذكي بإصدار الويب لعرض الرسائل.




ولحسن الحظ، فإن واتساب يزف بشرى سارة لمالكة الهواتف الذكية المتعددة، حيث إن تطبيق التراسل قد طرح مؤخرا خاصية كتم إشعارات الدردشة إلى الأبد، ولذا يعمل فريق واتساب التقني على تطوير إضافة جديدة وصفها موقع "tomsguide" بـ "القاتلة"، حيث ستكون خاصية دعم الأجهزة المتعددة أول ميزة سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.


ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، فإن الإصدار التجريبي لتطبيق التراسل الأشهر يوضح أن ميزة دعم الأجهزة المتعددة قادمة في الطريق لمستخدمي الإصدار العادي من واتساب، حيث يظهر الإصدار التجريبي قائمة توضح كيفية عمل الميزة المرتقبة.


ويبدو الإصدار المستقبلي من واتساب، سيسمح لك بربط حسابك بجهاز آخر فقط، إلى جانب ميزة تتيح لك معرفة أي جلسة حاليا نشطة، وهي تشبه إلى حد كبير واجهة الويب الحالية لتطبيق واتساب، على الرغم من أنها تشير إلى أنك ستتمكن من الوصول إلى حسابك على واتساب من أي جهاز آخر غير إصدار سطح المكتب.


وعلى الرغم من أن الميزة لا تعمل في الوقت الحالى،  ولكن من المتوقع أن يكون الوصول متعدد الأجهزة سيعتمد كليا على توصيل هاتفك الذكي بالإنترنت، حيث ستحتاج كل مرة إلى استخدام جهاز مختلف تنشيط حسابك من الهاتف الأساسي، وبدلا من ما هو فعال ستكون العملية نسخة معكوسة لأي شيء يظهر على الهاتف "الرئيسي"، كما في إصدار سطح المكتب حاليا.
ميزة دعم الاجهزة المتعددة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب ميزة دعم الاجهزة المتعددة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب تعيد إضافة ميزة قديمة إلى منصتها.. تعرف عليها

من الأفضل؟.. أبرز الفروقات بين واتساب ويب أم Telegram Web؟

مفاجأة من واتساب.. 4 ميزات جديدة تصل إلى هاتفك قريبا

بـ مكالمات صوتية ومرئية.. واتساب ويب يجلب ميزات طال انتظارها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خلل بـ واتساب يتسبب في غضب مستخدمي أندرويد.. وشاومي تطلق أرخص هواتفها

وأخيرا.. ميزة جديدة من واتساب 4 × 1

ترشيحاتنا

نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في ألمانيا

تركيا تسحب قواتها من سوريا

بحجم برج إيفل.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

ماكرون يتوجه إلى مسرح جريمة الطعن في نيس

وفاة فتاة الداليت.. لماذا تتعرض نساء المنبوذين في الهند للعنف الجنسي؟

ماكرون يتوجه لمدينة نيس لمتابعة الحادث الإرهابى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها