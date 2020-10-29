ميزة قاتلة من واتساب تصل إلى هاتفك قريبا.. تعرف عليها

توجد الكثير من الميزات التي من الممكن أن تنال إعجابك بتطبيق واتساب WhatsApp ، ولكن هناك أيضًا بعض القيود التي تؤرق المستخدمين، من أهمها: هي أن واتساب لا يعمل إلا على جهاز واحد فقط، بالتالي لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد على أكثر من جهاز في نفس الوقت.









وتحاول المنصة المملوكة لشركة فيسبوك معالجة بعض القيود المحبطة في نظامها الأساسي، لذا يعمل فريق واتساب منذ أكثر من عام على تطوير ميزة ربط ومزامنة حسابات واتساب عبر العديد من الأجهزة في وقت واحد، بدلا من ربط هاتفك الذكي بإصدار الويب لعرض الرسائل.

















ولحسن الحظ، فإن واتساب يزف بشرى سارة لمالكة الهواتف الذكية المتعددة، حيث إن تطبيق التراسل قد طرح مؤخرا خاصية كتم إشعارات الدردشة إلى الأبد، ولذا يعمل فريق واتساب التقني على تطوير إضافة جديدة وصفها موقع "tomsguide" بـ "القاتلة"، حيث ستكون خاصية دعم الأجهزة المتعددة أول ميزة سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.









ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، فإن الإصدار التجريبي لتطبيق التراسل الأشهر يوضح أن ميزة دعم الأجهزة المتعددة قادمة في الطريق لمستخدمي الإصدار العادي من واتساب، حيث يظهر الإصدار التجريبي قائمة توضح كيفية عمل الميزة المرتقبة.









ويبدو الإصدار المستقبلي من واتساب، سيسمح لك بربط حسابك بجهاز آخر فقط، إلى جانب ميزة تتيح لك معرفة أي جلسة حاليا نشطة، وهي تشبه إلى حد كبير واجهة الويب الحالية لتطبيق واتساب، على الرغم من أنها تشير إلى أنك ستتمكن من الوصول إلى حسابك على واتساب من أي جهاز آخر غير إصدار سطح المكتب.









وعلى الرغم من أن الميزة لا تعمل في الوقت الحالى، ولكن من المتوقع أن يكون الوصول متعدد الأجهزة سيعتمد كليا على توصيل هاتفك الذكي بالإنترنت، حيث ستحتاج كل مرة إلى استخدام جهاز مختلف تنشيط حسابك من الهاتف الأساسي، وبدلا من ما هو فعال ستكون العملية نسخة معكوسة لأي شيء يظهر على الهاتف "الرئيسي"، كما في إصدار سطح المكتب حاليا.