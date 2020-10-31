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تكنولوجيا

ارتفاع هائل في رسائل واتساب يوميا..تعرف على السبب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg: "إن تطبيق المراسلة الفورية الشهير "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك، يقدم الآن أكثر من 100 مليار رسالة  يوميا".


وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، فإن مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، يتبادلون أكثر من 100 مليار بشكل يومي، وذلك على غرار العام الماضي، فقد حقق التطبيق 100 مليار رسالة في ليلة رأس السنة الماضية.




وفي أوائل عام 2014، كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وقتها "جان كوم"، أنه تم استخدام تطبيق التراسل لتبادل حوالي 50 مليار رسالة نصية يوميا، حيث كان يملك واتساب أقل من 500 مليون مستخدم.


ولدي واتساب الآن، قاعدة مستخدمين كبيرة والتي تبلغ أكثر من 2 مليار مستخدم، وتفوق شعبيته تطبيقات المراسلة الأخرى الموجودة في أي تطبيق آخر للهواتف الذكية بما في ذلك التطبيق فيسبوك الرئيسي المملوك لنفس الشركة، وتعد الهند أكبر سوق سوق لواتساب في العالم.


وتعليقا على وصول واتساب إلى هذا العدد من الرسائل المرسلة يوميا، أكد "ويل كاثكارت"، رئيس واتساب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "إن السبب الرئيسي في زيادة عدد الرسائل اعتماد جميع الأشخاص حول العالم على المراسلة أكثر من أي وقت مضي للاطمئنان على أحبائهم وإنجاز الأعمال في ظل الإغلاق المفروض عليهم بسبب تداعيات فيروس كورونا".


جدير بالذكر أن شركة فيسبوك استحوذت على تطبيق المراسلة الفورية واتساب عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها حينئذ نحو 19 مليار دولار، والذي أسسه الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم في عام 2009.

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