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فن

بـ فستان أبيض.. رشا مهدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:05 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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محمد بدران

حرصت الفنانة رشا مهدي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها في الجونة.

وتألقت رشا مهدي ، في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان فصير باللون الابيض، وانتعلت حذاءً رياضيا باللون الأبيض  كشف عن قوامها الرشيق، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

واعتمدت رشا مهدي إطلالتها على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل  "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب"  تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.




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