إصابة مبيض محارة سقط من الطابق الرابع بعمارة بطنطا لاختلال توازنه

أصيب مبيض محارة بكسر بالعمود الفقري ونزيف في المخ إثر سقوط من الطابق الرابع بإحدى العقارات بمنطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا، اثناء ممارسة عمله وتم نقل المصاب لمستشفى طوارئ طنطا الجامعي وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا ،بورود إخطار بسقوط شخص من أعلى شرفة بإحدى العقارات بمنطقة قحافة التابعة لدائرة القسم .





كمل انتقل القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ.





وتبين أن المصاب يعمل مبيض محارة، وأثناء ممارسة عمله بأحد العقارات بمكان الواقعة اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مما أحدث إصابة بكسر بالعمود الفقري ، ولا توجد شبهه جنائية في الحادث ، وتم نقله للمستشفى.



