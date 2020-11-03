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مرأة

لو مش بيحبوه .. طريقة عمل السمك بمذاق الفاست فود

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:31 م
اسماء محمد
يعد السمك من أكثر الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والمخ ومن بينها أوميجا 3 والفسفور والبروتين ولكن البعض لايحب تناول السمك في شكله العادى سواء المشوي أو المقلى أو الصواني وهى الاطباق المعتادة داخل بيوتنا.
وتستطيع ربة المنزل حل هذه المشكلة في تقديم السمك بمذاق وشكل مختلف نهائي عن الصورة المعتادة وتشبه الى حد كبير الأطعمة الجاهزة "الفاست فود "التى تقدم فى المطاعم والتى يحبها معظم الشباب والأطفال.

نقدم لكم طريقة عمل  أصابع السمك بالسويت آند شيلي صوص بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير أصابع السمك بالسويت آند شيلي صوص
بابريكا 
ثوم بودرة 
ثوم مفروم 
ملح
 فلفل اسود 
كمون 
عصير ليمون 
سمك فيليه
سويت اند شيلي صوص 
دقيق نشا 
صفار بيض 
زيت 
صويا صوص 
طريقة عمل أصابع السمك بالسويت آند شيلي صوص
* قومي بتتبيل السمك بالصويا صوص .
* اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم وقلبي جيدا.
* تبلي السمك في الدقيق المخلوط ب الملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم ويقلى في الزيت الساخن حتى يحصل على اللون الذهبي الغامق .
يقدم مع السويت آند ساور صوص​ وبجانبه بطاطس شيبس أو صوابع .

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