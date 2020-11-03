افتتاح فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في كفر الشيخ.. صور

شهد اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ نائبًا عن اللواء المحافظ جمال نور الدين، اليوم، فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته التاسعة عشر، والذي يستمر حتى 5 نوفمبر القادم.





وجاء المهرجان الثقافي تحت عنوان " نحو ثقافة جماهيرية فاعلة " دورة الأديب أحمد ماضي"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور رئيس المؤتمر الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وجاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وأمين عام المؤتمر الدكتور أكرم عقل، رئيس نادي دسوق، بحضور كوكبة من أدباء وشعراء محافظات الإقليم والقيادات الثقافية والتنفيذية.





بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالسلام الوطني والكلمات الترحيبية، وكلمة أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأشرف أبو جليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ثم تسليم الدروع التذكارية للأدباء المكرمين، " رضا البهات، عبدالعزيز حسن إسماعيل، الراحل ممدوح المتولي".





وتضمن اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة البحثية الأولى، بعنوان "الإبداع والجمهور آليات الاتصال والانفصال" للباحثين الدكتور أيمن تعيلب، والدكتور رامى هلال، تدير الجلسة رشا الفوال، يليها في الخامسة مساءً الجلسة البحثية الثانية بعنوان "مناهج التعليم بين التلقين والابداع" مع الباحثين الدكتور عبده كساب، والدكتورة إيناس الهياتمى، ويدير الجلسة أيمن عباس، وفي التاسعة يقام فعاليتان بالتوازي الأولى أمسية قصصية يديرها سمير الفيل، والثانية أمسية شعرية يديرها مصطفى مقلد، ويختتم اليوم بلقاء فني في التاسعة مساءً.





أما فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تبدأ في العاشرة صباحا بالجلسة البحثية الثالثة" الجانب التطبيقي" يشارك فيها الباحثون علاء عيسى، حلمى ياسين، صلاح مصباح، مصطفى ابو هلال ويديرها هيثم منتصر، ثم تبدأ الجلسة البحثية الرابعة في الثانية عشرة ظهرا بعنوان "جلسة السرد" مع الباحثين الدكتور أحمد الحسيني، والدكتور صادق النجار، وفاتن شوقى، تديرها منى عبدالباقي، يليها في الخامسة مساء مائدة مستديرة بعنوان "الثقافة بين الواقع الإبداعي وتفاعل الجمهور" إدارة الدكتور محمود سعيد وذلك بالتوازي مع مائدة مستديرة عن مناقشة الإنتاج الإبداعي للكاتب أحمد ماضى يديرها الدكتور السعيد الطنطاوى، ويختتم اليوم الثاني بأمسية شعرية في السابعة مساء ويديرها صلاح بدران.





أما فعاليات اليوم الثالث، الجلسة البحثية الخامسة بعنوان " الإمكانات الثقافية المؤسسية بين الاستثمار والإهدار" في العاشرة صباحًا ويشارك فيها هشام الخميسي وتديرها عزيزة الشراكي، ويعقبها جلسة الشهادات ويديرها أكرم عقل، وتختتم الفعاليات في الثانية عشرة ظهرا بإعلان توصيات المؤتمر.







