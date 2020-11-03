دون الإعلان عن شروط الترشح.. قطر تحدد موعد انتخابات مجلس الشورى

كشفت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في دولة قطر.









وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى إنه سيتم إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.









وأضاف: "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في أكتوبر العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003".









وتابع: "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".









وأردف: "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة".









وأردف أمير قطر: "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه".









وكانت خطط إجراء أول انتخابات جزئية لمجلس الشورى قد تعطلت منذ سنوات. وتجرى الانتخابات لاختيار ثلثي المجلس أي 30 من 45 عضوا.









وطلب تميم الذي سيعين 15 عضوا بالمجلس، العام الماضي، تشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات.









ولم تتضح على الفور شروط التأهل لخوض الانتخابات مثل الحد الأدنى للسن.



