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ديني

خالد الجندي: موسوعة بيان الإسلام خير علم ينتفع به للدفاع عن النبي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:34 م
موسوعة بيان الاسلام
موسوعة بيان الاسلام
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، صاحب موسوعة بيان الإسلام للرد على الشبهات، سمح له بتلخيص الموسوعة التى تضم 24 مجلدًا، لكى تكون سهلة على الشباب وينتفع بها المسلمون.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تلخيص هذه الموسوعة العلمية يعتبر خير علم ينتفع به فى الدفاع عن النبى محمد صلى الله عليه".


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد داود، صاحب موسوعة الرد على الشبهات، أنه يسمح لكل مؤمن أن يقتبس من هذا الأمر الذى شارك فيه أكثر من 300 عالم من مختلف دول العالم، يوضحون فيه إنسانية الرسول، وسنته الشريفة.

نوه الدكتور محمد دواد، بأن «موسوعة بـيان الإســلام للرد على الافتراءات والشبهات» أكبـر قـاعـدة علمـية شـامـلة للـرد العـلمى على الشـبهات والأباطـيل والافتراءات، وخلاصة لخبرات علماء الإسلام سلفًا ومعاصرين فى الرد الجميل بحكمة وبصيرة على ما يثار من شبهات ضد الإسلام.

ولفت إلى أن الموسوعة العلمية ترد على قرابة 1200 «ألف ومائتي» شبهة فى 24 مجلدًا، واعتمدت الموسـوعة على المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة الأفكار، كالتالي: بيان فكرة الشبهة، وبيان أفكار الرد عليها.. وإلى نص الحوار.

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