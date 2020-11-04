أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم 4-11-2020

يقدم بنك إتش إس بى سى HSBC أفضل سعر لتبيع له الريال السعودى هو 4.18 جنيه.



ويقدم بنك التعمير والإسكان أفضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه.



ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



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وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.20 جنيه.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



