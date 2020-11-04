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بين الناس

مستشفى حميات كفر الدوار محاصرة بأكوام القمامة.. صور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكى أهالي مدينة كفر الدوار، التابعة لمحافظة البحيرة، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" ، من تجاهل المحليات لتراكم أكوام القمامة  ، المنتشرة أمام أبواب مستشفى الحميات .

ويقول الأهالى  فى رسالتهم : نعانى من انتشار القمامة  أمام أبواب مستشفى الحميات ، ونخشى من انتقال الأمراض والعدوى إلى رواد المستشفى من المرضى، خاصة الأطفال، لا سيما أن المخلفات متراكمة في الطريق العام

وطالب الأهالي رئيس مجلس المدينة العمل حل المشكلة فى أسرع وقت رئفة بصحة المرضى  . 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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