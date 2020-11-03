الاستقطاب ينذر بخطر.. خالد عكاشة: نشهد أشرس انتخابات رئاسية أمريكية ..فيديو

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية استثنائية ويخوضها كلا المرشحين بشراسة شديدة.





وأوضح اللواء خالد عكاشة، خلال لقائه التلفزيوني على قناة "الحياة"، أن هناك حالة استقطاب امتدت لوسائل الإعلام فى ظاهرة غير مسبوقة، حيث توجد حزمة من الأشكال الاستثنائية للانتخابات هذه المرة؛ ما يجعل العالم أجمع يتابع هذه الانتخابات بترقب شديد، موضحًا أن النسب بين كلا المرشحين ضئيلة للغاية.





وأكد اللواء خالد عكاشة، أن حالة الاستقطاب تنذر بالخطر؛ لأنه لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية يبرز الحديث بالتهديد بالقوة بين أنصار كلا المرشحين، موضحًا أن أنصار كلا المرشحين يستخدمان السوشيال ميديا لتهديد الطرف الآخر فى حال الخسارة بالنزول إلى الولايات وممارسة أعمال العنف والمظاهرات.





وأضاف اللواء خالد عكاشة، أنه مازال لدى دونالد ترامب ميراث كبير لدى المواطن الأمريكى فى العمل الاقتصادى والتوظيف وتوطين الصناعات مرة أخرى وفرص العمل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدا أنه لولا أزمة كورونا لاستطاع دونالد ترامب النجاح فى الانتخابات باكتساح.





وأشار اللواء خالد عكاشة، إلى أن ما حدث من مشكلات بسبب جائحة كورونا خصمت بشكل كبير من إنجازات ترامب؛ وهو ما استغله بايدن، مضيفًا أن الديمقراطيين قاموا ببناء غالبية الدعاية المضادة ضد ترامب على حالات الوفاة والإصابات بسبب كورونا.