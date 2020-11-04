من الجذور وبكل سهولة.. أسرع وصفات لإزالة الشعر

في منزلك وبدون ألم يمكنك إزالة شعر الوجه بشكل طبيعي وبسهولة بوصفت مجربة ومضمونة تساعد على علاج تساقط الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.إليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يقدمها موقع برايت سايد
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
2 بصلة متوسطة الحجم
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في لـ إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
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بقناع مذهلإزالة الشعر بالملح
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح
طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر
طريقة إزالة الشعر بالخل والريحان
2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
طريقة إزالة الشعر بالخطوات ..
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في لـ إزالة الشعر غير المرغوب فيه.