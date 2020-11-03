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أخبار العالم

هاريس تدعو الأمريكيين للتصويت: كل شيء في بلادنا على المحك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:36 م
كامالا هاريس وجو
كامالا هاريس وجو بايدن
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محمد عثمان
دعت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الناخبين الأمريكيين للإدلاء بصوتهم اليوم في الانتخابات.

وقالت هاريس في كلمة لها من ولاية ميشيجان الأمريكية، إن "بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين"، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي تعلم من التاريخ الأمريكي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق".

وأضافت هاريس أن "الخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير"، داعية الناخبين للذهاب إلى التصويت بكثافة.

وتابعت: "كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك لذلك أدعوكم للتصويت اليوم".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" بدأ  فتح تحقيق حول مكالمات هاتفية آلية تُجرى بغرض التأثير على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك عقب إعلان الوزارة في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية تجري بشكل طبيعي ولا دليل على القرصنة.

 قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل مؤشرات على تعريض أي طرف خارجي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة للشبهة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدات خارجية عديدة تستهدف نظامها الانتخابي".

وأشار وولف إلى أنه لا مؤشرات حالية تدل على أن أي طرف خارجي نجح في تعريض الأصوات التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات للشبهة أو التأثير عليها".

وتوجه الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل، بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.


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