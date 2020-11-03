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وكيل مجلس الشيوخ: انتهينا من مسودة لائحة الشيوخ بعد مناقشات ديمقراطية بين الأعضاء.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:28 م
النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي
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إبراهيم القادري
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، إن هناك لجنة عالية ورفيعة المستوى من كافة التخصصات التشريعية والقانونية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية قامت بمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ .

وأضافت فيبي فوزي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان الأعضاء قرروا حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس وهذا لضمان خروج لائحة تتوافق مع اختصاصات مجلس الشيوخ وقمنا بإضافة بعض البنود والمواد .

واوضحت فيبي فوزي ، ان المناقشات داخل المجلس دارت بديمقراطية رائعة في جميع التخصصات وتم اتاحة الفرصة الي الجميع حتى تخرج اللائحة وتليق بمجلس الشيوخ .

وتابعت : ان اللائحة ستكون دائمة وقد انتهينا من مسودة لائحة الشيوخ بعد مناقشات ديمقراطية بين الأعضاء داخل المجلس .

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