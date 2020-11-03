وكيل مجلس الشيوخ: انتهينا من مسودة لائحة الشيوخ بعد مناقشات ديمقراطية بين الأعضاء.. فيديو

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، إن هناك لجنة عالية ورفيعة المستوى من كافة التخصصات التشريعية والقانونية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية قامت بمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ . المستوى





وأضافت فيبي فوزي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان الأعضاء قرروا حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس وهذا لضمان خروج لائحة تتوافق مع اختصاصات مجلس الشيوخ وقمنا بإضافة بعض البنود والمواد .





واوضحت فيبي فوزي ، ان المناقشات داخل المجلس دارت بديمقراطية رائعة في جميع التخصصات وتم اتاحة الفرصة الي الجميع حتى تخرج اللائحة وتليق بمجلس الشيوخ . حتىاللائحة



