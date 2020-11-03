محلل سياسي أمريكي: ترامب كان صاحب الأمر والنهي في السياسة الأمريكية ولم يستعن بالمؤسسات

قال الكاتب "توماس جورجسيان"، متخصص في الشئون الدولية، "لا أحد يدري حتى الآن من يتقدم في الانتخابات الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل عدد الناخبين إلى أكثر من 160 مليون شخص".
وأضاف الكاتب توماس جورجسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حققت نسبة إقبال غير مسبوقة هذه المرة، لافتا إلى أن أيام الانتخابات كلها ستشارك في صناعة الحسم.
وأوضح أن هناك نظاما انتخابيا للمجتمع الأمريكي، لافتًا إلى أن هناك استقطابا أيديولوجيًّا وعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاهتمام السياسى الأمريكية بالشرق الأوسط هو ضرورة قصوى، لافتًا إلى أن ترامب كان صاحب الأمر والنهي في السياسة الأمريكية ولم يستعن بالمؤسسات.