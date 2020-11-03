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توك شو

محلل سياسي أمريكي: ترامب كان صاحب الأمر والنهي في السياسة الأمريكية ولم يستعن بالمؤسسات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب "توماس جورجسيان"، متخصص في الشئون الدولية، "لا أحد يدري حتى الآن من يتقدم في الانتخابات الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل عدد الناخبين إلى أكثر من 160 مليون شخص".

وأضاف الكاتب توماس جورجسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حققت نسبة إقبال غير مسبوقة هذه المرة، لافتا إلى أن أيام الانتخابات كلها ستشارك في صناعة الحسم.

وأوضح أن هناك نظاما انتخابيا للمجتمع الأمريكي، لافتًا إلى أن هناك استقطابا أيديولوجيًّا وعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاهتمام السياسى الأمريكية بالشرق الأوسط هو ضرورة قصوى، لافتًا إلى أن ترامب كان صاحب الأمر والنهي في السياسة الأمريكية ولم يستعن بالمؤسسات.

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