الأهالي تستعد للاحتفال.. كارثة صحية في بريطانيا بعد شهرين

يستعد البريطانيون لاستقبال عيد الميلاد، وتأتي الاستعدادات بالتزامن مع الإغلاق البريطاني للموجة الثاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما جعل معدل الشراء يزداد بمعدل 3 أضعاف وأدى إلى نقص بعض السلع الغذائية في الأسواق.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أبلغت آيسلندا ورويترز وماركس آند سبنسر عن مبيعات قياسية لأطعمة الأعياد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأعلنت شركة التجزئة المجمدة في آيسلندا، التي لديها متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، عن زيادة في مبيعات الديوك الرومي الأسبوع الماضي.









والاحتفال بالهالويين أدى أيضا إلى نقص السلع، خاصة الديوك الرومي التي ازدادت مبيعاتها بنسبة 280%، حتى أن بعض المتسوقين لجأوا إلى نشر السلع التي اشتروها عبر وسائل التواصل الإجتماعي للتفاخر بقدرتهم المادية.









وشهدت الأسواق البريطانية نقص في سلع الطيور والمواد الغذائية الأخيرة، وانعكس ذلك على الاستعداد لتجمعيات عيد الميلاد برغم تفشي وباء كورونا، وكان يبحث المتسوقين على السلع الأعلى جودة وأقل سعرا، والبعض الىخ كان يحضر لشراء أنواع سلع محددة مسبقا برغم ارتفاع ثمنها.









ولكن تشير زيادة المبيعات قبل عيد الميلاد بشهرين بمخاطر قوية عن زيادة التجمعات العائلة والاحتفالات في بريطانيا مما ينذر بكارثة صحية قد تقع بعد الاحتفال، خاصة ان العائلات بدأت في العودة إلى الاحتفال في المنزل بالتزامن مع الاغلاق التجاري المستمر.