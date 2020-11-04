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سيارات

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت العديد من التقارير أن شركة مرسيدس لصناعة السيارات الفاخرة الألمانية ستكشف النقاب عن السيارة سي كلاس الجديدة بالكامل قبل نهاية هذا العام.


وتقوم شركة مرسيدس بإخضاع السيارة الجديدة سي كلاس 2022 للعديد من الاختبارات، ويقوم أيضا المصورين التجسسية بالتقاط العديد من الصور لها.


واليوم التقطت صورًا تجسسية جديدة للسيارة أثناء اختبارها، وهذه المرة تحمل السيارة تمويهات بسيطة على كل من الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية، والتى أظهرت تشابها فى لغة تصميم مشابهة لشقيقتها الكُبرى اس كلاس التي تم الكشف عنها مؤخرًا.


ولكن هناك اختلافات كبيرة بين السيارتين، فمثلًا، تحصل اس كلاس على مصابيح أكبر وأكثر أناقة، في حين تحصل سي كلاس على مقابض أبواب تقليدية مقارنة بالمنبثقة في اس كلاس.


وتحصل سي كلاس الجديدة على تصميم مشابه لـ إي كلاس بشكل أكبر فى الخلف، حيث تتميز بمصابيح خلفية أفقية عالية قليلًا حول صندوق خلفي أنيق، كما تبدو السيارة أكثر ديناميكية من اس كلاس.


ومصدات أكبر حجمًا وعتبات جانبية ذات مظهر رياضي تتماشى مع جنوط AMG ذات الخمسة أذرع ذات التصميم المألوف.


أما المقصورة الداخلية للسيارة سي كلاس 2022 ستحصل على تصميم مشابه لـ اس كلاس 2021، وفي حين أن اللقطات التجسسية الجديدة لم تُظهر المقصورة بوضوح.


وتستمد النسخ العادية قوتها من محرك هجين خفيف EQ بوست 48 فولت، أو محرك هجين بالقابس، وبالنسبة للنسخ AMG الأكثر قوة، فستستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر، وتُشير بعض التقارير إلى أن هذا المُحرك قد يتم استبداله بآخر سعة 2 لتر بقوة 500 حصان.


اما عن السعر الرسمي للسيارة لم يصدر رسميا حتى الآن، ولكن من المعلوم انه ستصل إلى الوكلاء حول العالم في وقت ما من عام 2021 لتُباع كموديل 2022.

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها
ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها
ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها
ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

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