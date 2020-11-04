بسبب أزمة كورونا .. استمرار تراجع صناعة السيارات الكورية

تستمر أزمة جائحة فيروس كورونا فى تأثيرها السلبي على قطاع صناعة السيارات حول العالم، حيث أكدت بيانات صناعة السيارات أن مبيعات شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 1% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وباعت شركات صناعة السيارات الخمس الكبرى فى كوريا الجنوبية في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مبيعات مجموعها 5,605,347 سيارة، بانخفاض 14% من 6,522,262 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض الإنتاج في مصانع شركات صناعة السيارات الخمس عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.





وأظهرت البيانات أن الطلب القوي على المركبات الترفيهية ساعد شركات صناعة السيارات على تحقيق مبيعات جيدة إلى حد ما الشهر الماضي، على الرغم من استمرار الجائحة في التأثير على مؤشرات ثقة المستهلك.





وقالت شركتا هيونداي وكيا، اللتان تشكلان معًا خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، إنها خفضت الإنتاج في مصانعها الخارجية لإدارة المخزون، بسبب انخفاض الطلب وسط الوباء.





وقالت كيا إن مبيعاتها تعززت من خلال الطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مثل سبورتاج وسيلتوس، بالإضافة إلى سيارة الميني فان كرنفال الشهر الماضي.





كما سجلت جنرال موتورز كوريا وسانغ يونغ موتور تحسنًا في نتائج المبيعات الشهرية، فارتفعت مبيعات جنرال موتورز كوريا بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 31,391 وحدة الشهر الماضي مقارنة مع 30,158 وحدة قبل عام، مدعومة بالمبيعات المحلية القوية لطرازات سيارات الدفع الرباعي. كما شهدت سانغ يونغ موتور زيادة مبيعاتها بنسبة 0.6% لتصل إلى 10,197 وحدة في أكتوبر، مقارنة بـ 10,135 قبل عام، بسبب زيادة الصادرات .