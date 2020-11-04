أمريكا في اختبار.. عبد المنعم سعيد: مازال مبكرًا الحديث عن حسم الانتخابات الرئاسية

أمريكا في اختبار بإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية ". قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إنه لا يمكن تحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن، مضيفا: "بإجراءالرئاسيةالأمريكية





وأضاف عبدالمنعم سعيد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الانقسام بين ترامب وبادين منضبط حتى الآن.





وتابع عبد المنعم سعيد: "التصريحات التي قالها دونالد ترامب وبايدن تحس الأمريكيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات الامريكية ولا توجد مشاحنات كبيرة إلى الآن ".





وأكمل عبدالمنعم سعيد: "ما زال مبكرا الحديث عن حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين دونالد ترامب وبايدن، وهذه الانتخابات حدث عام فارق للولايات المتحدة والعالم ".





من جانيه قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غاية الأهمية لأنها ترتبط بـ أقوى شخصية في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .



